AFI-IMPULS-TREFFEN 2022



Disruptive Inputs vom TOP-Speaker Markus Petzl

Am Donnerstagfindet nach langer Pause ein AFI-Impuls-Treffen statt, das sich an alle Lizenz- und Sublizenznehmer der Gemeinschaftsmarke ALU-FENSTER richtet. Der Fokus dieses Events liegt auf disruptiven Inputs mit denen gerade in herausfordernden Zeiten ein Unternehmen "weitergedacht" werden kann.

"Vorne ist immer dort, wo sich noch keiner auskennt"

Trotzdem muss man, um neue Wege & Lösungen zu finden, die alten radikal verlassen. Der TOP-Speaker Markus Petzl zeigt an diesem Nachmittag die Möglichkeiten dafür auf: KOMPAKT. VERRRÜCKT. AM PUNKT. UND VOR ALLEM WIRKSAM.



Wer ist Markus Petzl? Knallhart nachgefragt -> Video



WANN: Donnerstag, 21. April 2022 von 13:00-17:00 Uhr

WO: Sporthotel Wagrain, Hofmark 9, 5602 Wagrain

PROGRAMM:



13:00 Uhr EINTREFFEN und WIEDERSEHEN

13:15 - 13:30 Uhr Begrüßung Thomas Sattler (AFI-Obmann) & Harald Greger (AFI-GF)

13:30 - 14:20 Uhr Keynote-Speaker Markus Petzl "Disruptive Inputs in herausfordernden Zeiten -> das eigene Unternehmen weiterdenken

14:20 - 14:40 Uhr PAUSE

14:40 - 16:40 Uhr Workshop mit Markus Petzl

17:00 Uhr ENDE

ANMELDUNG: office@alufenster.at oder telefonisch 01 9834205

Eine rasche Anmeldung wird empfohlen, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist - first come/first serve.



HINWEIS: Am Freitag, 22. April 2022 findet von 8:15-16:45 Uhr der Österreichische Metallbautag ebenfalls im Sporthotel Wagrain statt. Am Vorabend lädt die AMFT um 19:00 Uhr zu einem gemeinsamen Abendessen im Hotelrestaurant ein. Informationen und Anmeldung unter www.amft.at/metallbautag.



Den AFI-Artikel zum Österreichischen Metallbautag finden Sie HIER.